L' alta moda nel cuore di Rimini una mostra celebra la forza creativa e culturale del Distretto Romagnolo

Riviera Dream Vision, alla sua prima edizione, racconta attraverso una mostra heritage dal titolo “Itinerari di moda. Storie, codici, immaginari” un patrimonio che intreccia storia, stile e innovazione di dieci storici e affermati brand: Alberta Ferretti (Aeffe Group), Moschino (Aeffe Group). 🔗 Leggi su Riminitoday.it

