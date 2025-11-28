L’allergia di Meloni per il contraddittorio
L’ultima volta, il 17 ottobre, il confronto con i giornalisti è durata solo 25 minuti: giusto il tempo di una breve introduzione e di rispondere a due domande dei giornalisti. . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it
