L’allergia di Meloni per il contraddittorio

Cms.ilmanifesto.it | 28 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’ultima volta, il 17 ottobre, il confronto con i giornalisti è durata solo 25 minuti: giusto il tempo di una breve introduzione e di rispondere a due domande dei giornalisti. . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

