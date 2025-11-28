Per ore, nel centro di una città affacciata su un lago antico quanto la storia, il silenzio era sembrato innaturale. Le strade, abitualmente attraversate da turisti e fedeli, apparivano più lente, come se un’attesa sospesa avesse inghiottito il ritmo quotidiano. Gli agenti in borghese osservavano ogni movimento, confusi tra i passanti: sapevano che un ospite di peso stava per arrivare, e che quel luogo non era un luogo qualsiasi. Solo più tardi si sarebbe capito il motivo di tanta prudenza. Poco prima che il sole scendesse sull’orizzonte, una vettura scura ha lasciato una palazzina del centro, scortata senza clamore verso una destinazione ignota. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

L'allarme alla vigilia della visita del Papa: Agca prelevato e sorvegliato dagli agenti