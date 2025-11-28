L’allarme alla vigilia della visita del Papa | Agca prelevato e sorvegliato dagli agenti
Per ore, nel centro di una città affacciata su un lago antico quanto la storia, il silenzio era sembrato innaturale. Le strade, abitualmente attraversate da turisti e fedeli, apparivano più lente, come se un’attesa sospesa avesse inghiottito il ritmo quotidiano. Gli agenti in borghese osservavano ogni movimento, confusi tra i passanti: sapevano che un ospite di peso stava per arrivare, e che quel luogo non era un luogo qualsiasi. Solo più tardi si sarebbe capito il motivo di tanta prudenza. Poco prima che il sole scendesse sull’orizzonte, una vettura scura ha lasciato una palazzina del centro, scortata senza clamore verso una destinazione ignota. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
News recenti che potrebbero piacerti
VLAHOVIC RECUPERA Nessun allarme per Dusan #Vlahovic: oggi si è allenato regolarmente e sarà disponibile per #JuveCagliari Domani niente conferenza stampa della vigilia per mister #Spalletti a causa dello sciopero nazionale dei giornalisti ? Gi Vai su X
RTTR La Televisione. . BLACKFRIDAY OCCHIO ALLE TRUFFE Alla vigilia della giornata dedicata agli sconti cresce l’attenzione sulla sicurezza degli acquisti: tra offerte vere e promozioni ingannevoli, lo sportello consumatori di Trento chiama alla massima pr - facebook.com Vai su Facebook
Una pistola alla vigilia della visita di Papa Francesco a Trieste, un arresto - E' in carcere da quasi sei mesi il turco sospettato di aver lasciato nel bar della stazione ferroviaria di Trieste una valigia al cui interno fu trovata una pistola, alla vigilia della visita di Papa ... rainews.it scrive