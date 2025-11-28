L’Agenzia spaziale europea ha il più alto budget della sua storia e l' Italia andrà sulla Luna

Con più di 22 miliardi di euro, l'Esa segna un record. Il nostro paese aumenta del 13% il suo contributo e vanterà un astronauta fra i tre europei destinati alla missione Artemis.

Ecco le 4 nuove priorità spaziali più importanti dell'Agenzia spaziale europea (ESA).

Oggi abbiamo posto una pietra miliare per l'esplorazione spaziale europea. Il contributo più consistente nella storia dell'Agenzia Spaziale Europea @esa , pari a 22,1 miliardi di euro, è stato appena approvato alla Riunione del Consiglio dell'ESA a Livello Mini

L'Agenzia spaziale europea ha il più alto budget della sua storia (e l'Italia andrà sulla Luna) - Il nostro paese aumenta del 13% il suo contributo e vanterà un astronauta fra i tre europei destinati alla missione Artemis ...

Da Saturno alla Luna: piano da €22 miliardi dell'ESA per recuperare nella corsa spaziale - Le missioni Artemis segnano il ritorno dell'umanità sulla superficie lunare per la prima volta dagli anni Sessanta.

Agenzia Spaziale Europea, Urso: "Astronauta italiano sulla Luna nelle missioni Artemis" - "Conferma innanzitutto il valore dei nostri astronauti, che si sono già affermati ...