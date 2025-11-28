L’Agenzia spaziale europea ha il più alto budget della sua storia e l' Italia andrà sulla Luna

Con più di 22 miliardi di euro, l'Esa segna un record. Il nostro paese aumenta del 13% il suo contributo e vanterà un astronauta fra i tre europei destinati alla missione Artemis. 🔗 Leggi su Wired.it

© Wired.it - L’Agenzia spaziale europea ha il più alto budget della sua storia (e l'Italia andrà sulla Luna)

