L' Agenzia delle Entrate contesta delle cifre errate | arriva la lettera di scuse

Today.it | 28 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Se qualcuno ha ricevuto delle comunicazioni "strane" dall'Agenzia delle entrate non c'è motivo di preoccuparsi. Era un errore, come spiegato dalla stessa Agenzia in una nota. Nello specifico si trattava di lettere di "compliance", che non è chiaro a quanti contribuenti siano arrivate. Fatto sta. 🔗 Leggi su Today.it

Immagine generica

Leggi anche questi approfondimenti

Radici contestata dall’Agenzia delle Entrate sulle imposte dal 2017 al 2020. Rinviata l’assemblea dei soci - L’Agenzia delle Entrate, dopo un controllo sulle imposte, chiede 1,265 milioni di euro, oltre a interessi e sanzioni. Riporta milanofinanza.it

Cerca Video su questo argomento: Agenzia Entrate Contesta Cifre