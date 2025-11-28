L' Agenzia delle Entrate contesta delle cifre errate | arriva la lettera di scuse
Se qualcuno ha ricevuto delle comunicazioni "strane" dall'Agenzia delle entrate non c'è motivo di preoccuparsi. Era un errore, come spiegato dalla stessa Agenzia in una nota. Nello specifico si trattava di lettere di "compliance", che non è chiaro a quanti contribuenti siano arrivate. Fatto sta. 🔗 Leggi su Today.it
Leggi anche questi approfondimenti
Concorso Agenzia Entrate Funzionari Giuridico-Tributari Fiscali da 2.700 posti: Ecco le Graduatorie finali di merito - facebook.com Vai su Facebook
Superbonus: errore nella comunicazione dell’opzione? L’Agenzia Entrate conferma l’immodificabilità dopo il 16 marzo dlvr.it/TPW1qv #superbonus #errore #comunicazione Vai su X
Radici contestata dall’Agenzia delle Entrate sulle imposte dal 2017 al 2020. Rinviata l’assemblea dei soci - L’Agenzia delle Entrate, dopo un controllo sulle imposte, chiede 1,265 milioni di euro, oltre a interessi e sanzioni. Riporta milanofinanza.it