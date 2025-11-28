L'agenzia anticorruzione ucraina ha perquisito l'abitazione del potente consigliere e principale negoziatore di Volodymyr Zelensky nell'ultimo ciclo di colloqui di pace, Andriy Yermak. Dieci investigatori sono entrati nel quartiere governativo di Kiev, nell'ambito di un'indagine più ampia sullo scandalo delle tangenti sull'energia nucleare, presumibilmente gestito da un collaboratore del presidente ucraino fuggito dal Paese. L'ufficio nazionale anticorruzione ha affermato che sia esso stesso che la procura specializzata anticorruzione stavano "svolgendo azioni investigative presso la direzione dell'ufficio del presidente dell'Ucraina". 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - L'agenzia anticorruzione perquisisce casa del capo negoziatore di Zelensky