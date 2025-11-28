Ladri tagliano la saracinesca e fanno irruzione nel tabacchi
Ladri ancora in azione ad Aversa. Durante la notte appena trascorsa, una banda di malviventi ha preso di mira una tabaccheria situata in via Roma. I criminali, dopo aver tagliato la saracinesca, sono riusciti a introdursi all’interno dell’esercizio commerciale, mettendo a soqquadro i locali nel. 🔗 Leggi su Casertanews.it
