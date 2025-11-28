Ladri in azione nell' Aretino

Ancora furti in abitazione. Nell'intera provincia di Arezzo si sono registrati negli ultimi giorni una serie di tentativi e colpi realizzati: i banditi, specialmente nel tardo pomeriggio, al calare del sole, entrano in azione, forzando gli ingressi delle case e andando a caccia di contanti e. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

Approfondisci con queste news

Ladri in azione nella val Nervia, val Verbone e valle del rio Borghetto: paura tra i cittadini Continuano i furti nelle abitazioni, i cittadini organizzano delle ronde - facebook.com Vai su Facebook

Ladri in azione all’ora di cena, residenti li inseguono nei campi Vai su X

Furti nelle case nell'Aretino, uno straniero arrestato e gli altri due in fuga. Recuperata refurtiva. La guardia resta alzata - Uno degli occupanti dell'utilitaria è stato arrestato dai carabinieri della stazione di Pergine Valdarno che erano in servizio per il controllo del territorio con particolare attenzione proprio alle ... Si legge su corrierediarezzo.it

Ladri in azione, blitz nella casa del sindaco: “Rubati i miei ricordi di famiglia” - Tornare nella propria abitazione e scoprire che tra le pareti domestiche, nelle stanze dove scorre ... Scrive lanazione.it

Avellino, ladri ornano in azione nelle ville tra le Contrade Archi e Amoretta: paura tra i residenti - Avellino, tornano in azione le bande di ladri specializzati nei furti in villa. Da corriereirpinia.it