L'AD e DG del Gruppo FS Donnarumma riceve il Premio Italia Informa

Tpi.it | 28 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’Amministratore Delegato e Direttore Generale del Gruppo FS Italiane, Stefano Antonio Donnarumma, ha ricevuto il Premio Italia Informa, promosso dall’omonimo quotidiano economico-finanziario e dedicato quest’anno al tema “Sistema Italia: Costruire, Proteggere, Crescere”. Un riconoscimento all’eccellenza italiana e alle personalità dell’imprenditoria, che si sono distinte per merito, etica e visione strategica, contribuendo allo sviluppo del Paese. La cerimonia di consegna si è svolta a Roma, nella Sala Koch del Senato della Repubblica, dove l’AD e DG Donnarumma è stato premiato. «Ricevere questo premio è motivo di grande orgoglio e un riconoscimento del lavoro che ogni giorno il Gruppo FS porta avanti insieme alle persone che ne fanno parte» ha dichiarato Donnarumma, dopo aver ritirato il premio «Costruire infrastrutture strategiche, proteggere i valori che guidano lo sviluppo del Paese e crescere come sistema nazionale rappresentano il cuore dell’impegno quotidiano del Gruppo. 🔗 Leggi su Tpi.it

