L’AD e DG del Gruppo FS Donnarumma riceve il Premio Italia Informa
L’Amministratore Delegato e Direttore Generale del Gruppo FS Italiane, Stefano Antonio Donnarumma, ha ricevuto il Premio Italia Informa, promosso dall’omonimo quotidiano economico-finanziario e dedicato quest’anno al tema “Sistema Italia: Costruire, Proteggere, Crescere”. Un riconoscimento all’eccellenza italiana e alle personalità dell’imprenditoria, che si sono distinte per merito, etica e visione strategica, contribuendo allo sviluppo del Paese. La cerimonia di consegna si è svolta a Roma, nella Sala Koch del Senato della Repubblica, dove l’AD e DG Donnarumma è stato premiato. «Ricevere questo premio è motivo di grande orgoglio e un riconoscimento del lavoro che ogni giorno il Gruppo FS porta avanti insieme alle persone che ne fanno parte» ha dichiarato Donnarumma, dopo aver ritirato il premio «Costruire infrastrutture strategiche, proteggere i valori che guidano lo sviluppo del Paese e crescere come sistema nazionale rappresentano il cuore dell’impegno quotidiano del Gruppo. 🔗 Leggi su Tpi.it
Ferrovie. Donnarumma pensa agli Usa, mai ai ritardi. Il primo progetto americano del gruppo Fs potrebbe essere la tratta Miami-Orlando. “Siamo in fase di pre-accordo con un grande fondo internazionale”, ha detto Donnarumma. @gianni_dragoni Vai su X
IL MIRACOLO SPORTIVO DI CASTELLAMMARE! #PioEsposito #Donnarumma #FabioQuagliarella #castellammaredistabia è nota per la sua ricchezza culturale, le sorgenti di acque minerali e le bellezze paesaggistiche, che spaziano dal mare al Monte Faito, - facebook.com Vai su Facebook
I ferrovieri saranno dotati di AI, accordo tra il Gruppo FS e Microsoft - Le Ferrovie dello Stato metteranno a disposizione di oltre 50 mila dipendenti Microsoft 365 Copilot, l’assistente di produttività basato sull’AI di Microsoft. milanofinanza.it scrive
Gruppo Fs, Italferr prima nella classifica Oice 2024 delle società di ingegneria: seguono Rina e Tecne - Italferr, società del Gruppo Fs, si aggiudica il primo posto della classifica 2024 di ingegneria di OICE con un fatturato di 419,36 milioni di euro. Riporta ilmessaggero.it