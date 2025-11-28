La Volta Buona le pagelle del 28 novembre | Rosanna Fratello inespugnabile 8 la gaffe di Caterina Balivo 4

Dilei.it | 28 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Puntuale come ogni pomeriggio, torna su Rai 1 un nuovo appuntamento con La Volta Buona. In questo venerdì di fine novembre, Caterina Balivo parla con i suoi ospiti dei segreti per l’eterna giovinezza, dedica un dolce e lungo ricordo a Ornella Vanoni e accoglie in studio due giovani promesse del cinema italiano. Non mancano i momenti di succoso gossip e quelli, più emozionanti, dedicati alla grande musica. Una puntata avvincente e frizzante come sempre, seppur con i tempi ristretti. La fine arriva un po’ prima del solito, perché più tardi torna uno degli show più amati, da grandi e piccini: il mitico Zecchino d’Oro. 🔗 Leggi su Dilei.it

la volta buona le pagelle del 28 novembre rosanna fratello inespugnabile 8 la gaffe di caterina balivo 4

© Dilei.it - La Volta Buona, le pagelle del 28 novembre: Rosanna Fratello inespugnabile (8), la gaffe di Caterina Balivo (4)

Leggi anche questi approfondimenti

volta buona pagelle 28La Volta Buona, le pagelle del 28 novembre: Rosanna Fratello inespugnabile (8), la gaffe di Caterina Balivo (4) - Le pagelle della puntata del 28 novembre de La Volta Buona, con Andrea Roncato e Rosanna Fratello tra gli ospiti di Caterina Balivo ... Lo riporta dilei.it

volta buona pagelle 28“La volta buona”, gli ospiti da lunedì 24 a venerdì 28 novembre - Ritratti inediti e personali: li propone Caterina Balivo nelle interviste “one to one” con gli ospiti della settimana di "La Volta Buona", in onda ... Come scrive lopinionista.it

volta buona pagelle 28La Volta Buona, pagelle 27 novembre: la sorella di Anna Marchesini (10), Antonella Elia e la “barzelletta” dell’ex (5) - Le rivelazioni della sorella di Anna Marchesini, la solitudine di Antonella Elia e l’ultima telefonata di Ornella Vanoni: le pagelle de La Volta Buona. dilei.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Volta Buona Pagelle 28