La violenza sulle donne si combatte con l’arte

Lidentita.it | 28 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si è tenuta presso la sede dell’IILA, Organizzazione internazionale italo -latino americana, la sesta edizione del premio Sguardo di Donna per la Non Violenza organizzato dalla ritrattista Rita Valenzuela e dall’Associazione il Tempo delle Donne. In collaborazione con l’ambasciata della Repubblica Dominicana e Roma Capitale.  La data non è casuale: è quella del 25 novembre, . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it

la violenza sulle donne si combatte con l8217arte

© Lidentita.it - La violenza sulle donne si combatte con l’arte

Contenuti che potrebbero interessarti

violenza donne combatte l8217arteGiornata contro la violenza sulle donne, Meloni: va combattuta senza sosta, non ci fermiamo - Un fenomeno intollerabile, che continua a colpire e che va combattuto senza sosta». Segnala ilmattino.it

Cristina Carelli, presidente Donne in Rete contro la violenza: Misure “riparatorie” non combattono il fenomeno. La priorità è salvare la vita alle donne. La denuncia è ... - Re – Donne in Rete contro la violenza ha deciso di non partecipare all’audizione del 21 ottobre 2025, in commissione Giustizia del Senato sul DDL Femminicidio; una legge, secondo l'associazione, ... Secondo vanityfair.it

Lavori a maglia, film e installazioni. La violenza sulla donne si combatte - In occasione del mese contro la violenza sulle donne, il Comune di Montemurlo, tramite l’associazione Il Capitombolo, aderisce al progetto ’Viva Vittoria Prato’. Si legge su lanazione.it

Cerca Video su questo argomento: Violenza Donne Combatte L8217arte