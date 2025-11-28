La violenza sulle donne si combatte con l’arte

Si è tenuta presso la sede dell’IILA, Organizzazione internazionale italo -latino americana, la sesta edizione del premio Sguardo di Donna per la Non Violenza organizzato dalla ritrattista Rita Valenzuela e dall’Associazione il Tempo delle Donne. In collaborazione con l’ambasciata della Repubblica Dominicana e Roma Capitale. La data non è casuale: è quella del 25 novembre, . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - La violenza sulle donne si combatte con l’arte

Contenuti che potrebbero interessarti

Violenza contro le donne, @GranaPadanoDOP a fianco del @TelefonoRosa nell'evento "Mai violenza, solo amore!" Vai su X

La violenza contro le donne non nasce all’improvviso. Nasce molto prima: nelle parole che scegliamo, nei ruoli che consideriamo “naturali”, nella gelosia scambiata per affetto, nelle frasi che ripetiamo senza accorgercene, negli sguardi a cui non diamo pes - facebook.com Vai su Facebook

Giornata contro la violenza sulle donne, Meloni: va combattuta senza sosta, non ci fermiamo - Un fenomeno intollerabile, che continua a colpire e che va combattuto senza sosta». Segnala ilmattino.it

Cristina Carelli, presidente Donne in Rete contro la violenza: Misure “riparatorie” non combattono il fenomeno. La priorità è salvare la vita alle donne. La denuncia è ... - Re – Donne in Rete contro la violenza ha deciso di non partecipare all’audizione del 21 ottobre 2025, in commissione Giustizia del Senato sul DDL Femminicidio; una legge, secondo l'associazione, ... Secondo vanityfair.it

Lavori a maglia, film e installazioni. La violenza sulla donne si combatte - In occasione del mese contro la violenza sulle donne, il Comune di Montemurlo, tramite l’associazione Il Capitombolo, aderisce al progetto ’Viva Vittoria Prato’. Si legge su lanazione.it