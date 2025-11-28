La Valtellina lancia la sua stagione turistica invernale
Si è tenuto ieri a “Radio Rooftop Bar” di Milano un evento dedicato alla stampa durante il quale è stata presentata l’offerta turistica della Valtellina, con un focus sulla imminente stagioneinvernale che vedrà la provincia di Sondrio tra i protagonisti dei Giochi Olimpici Invernali di Milano. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it
Approfondisci con queste news
(Agen Food) - Sondrio, 26 nov. – Panettoni, lasagne, brindisi a non finire: a Natale le parole d’ordine sono gusto e golosità. Ma, tra un bis e un brindisi, il Consorzio di Tutela Bresaola della Valtellina lancia un messaggio leggero — nel senso letterale del termi - facebook.com Vai su Facebook
Sci di fondo, la stagione in Valtellina parte con anticipo. Merito dello snowfarming: cos’è - Santa Caterina Valfurva, 24 settembre 2025 – Poco più di un mese e ci si potrà mettere gli sci (quelli più lunghi e stretti) ai piedi. Riporta ilgiorno.it
Santa Caterina Valfurva anticipa la stagione: dal 31 ottobre torna lo sci di fondo grazie allo snowfarming - Per gli atleti dello sci di fondo, l’inizio della stagione in Valtellina è già alle porte: dal 31 ottobre 2025, infatti, la celebre pista Valtellina di Santa Caterina Valfurva sarà nuovamente ... Si legge su sportmediaset.mediaset.it