La TV argentina scambia Gasperini per il truffatore travestito da madre | errore clamoroso
Una gaffe che ha fatto il giro del web e che certifica come la storia del truffatore di pensioni mantovano abbia ormai superato i confini nazionali. L’ emittente televisiva argentina Telefe Noticias, con oltre due milioni di iscritti sul suo canale YouTube, ha pubblicato un servizio dedicato al caso di Andrea Guastalla l’uomo che si è travestito come sua madre Graziella Dall’Oglio per riscuotere illegalmente la sua pensione. Il problema? Nel video compaiono per ben due volte le immagini di Gian Piero Gasperini, allenatore della Roma, al posto del vero protagonista della vicenda. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Telefe Rosario (@teleferosario) La confusione nasce dai meme che hanno invaso i social network negli ultimi giorni. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it
