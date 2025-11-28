La truffa delle polizze assicurative fittizie arriva anche in provincia di Frosinone
Le indagini dei Carabinieri locali hanno svelato un sofisticato meccanismo di truffe online orchestrato a distanza, con base a Catania, e mirato a raggirare ignari utenti, anche nella provincia di Frosinone. Un uomo e una donna sono stati denunciati in stato di libertà per aver messo in piedi un. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
