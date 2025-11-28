La Terra Trema 2025 | a Rho due giorni di vini cibi e anime erranti

La Terra Trema torna nel 2025 con un’edizione straordinaria, nata in circostanze eccezionali e in un clima di resistenza politica e culturale. A settembre, la minaccia di sgombero della Fornace – storica realtà di autogestione – ha acceso l’urgenza di immaginare una nuova forma per la Fiera. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

Approfondisci con queste news

LA TERRA RACCONTA: LA MEMORIA SISMICA REGGINA ALLA VILLETTA DE NAVA Inaugurata oggi la mostra “La terra trema” alla Villetta De Nava sui terremoti di Reggio e del reggino: immagini d’epoca, prevenzione, scuole e l’appello per istituire il 28 dic - facebook.com Vai su Facebook

Dopo il Leoncavallo la Terra Trema si trasferisce alla Fornace di Rho - Dopo lo sgombero del centro sociale milanese la "fiuera feroce di vini, cibi e anime erranti" approda a Rho nel weekend ... Lo riporta varesenews.it

La mostra “La terra trema – I terremoti di Reggio Calabria e del Reggino raccontati dalle riviste d’epoca” | INFO - La catastrofe del 28 dicembre 1908, originata secondo gli studi più recenti da una faglia sotto le acque dello Stretto di Messina da poco scoperta, è stata senza dubbio la più grave tragedia che abbia ... Riporta strettoweb.com