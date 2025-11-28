La tasca di Apple costa quanto uno smartphone Android ed è già sold-out ovunque | ecco perché tutti la vogliono

A meno di due settimane dal lancio, iPhone Pocket ha fatto registrare il tutto esaurito in ogni mercato mondiale dove era stata messa in commercio. La custodia in maglia realizzata dalla collaborazione tra Apple e la maison giapponese ISSEY MIYAKE era stata lanciata il 14 novembre in otto paesi selezionati: Stati Uniti, Francia, Cina, Italia, Giappone, Singapore, Corea del Sud e Regno Unito. Il sold out negli Stati Uniti è arrivato in tempi rapidissimi, mentre altri mercati hanno mantenuto alcune varianti cromatiche disponibili fino a pochi giorni fa. L’accessorio è stato accolto con perplessità e ironia sui social network, dove i meme si sono moltiplicati fin dal primo annuncio. 🔗 Leggi su Screenworld.it

