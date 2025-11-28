La Tari aumenta ma la spazzatura funge ormai da addobbo natalizio
Ringraziamo la sempre efficientissima amministrazione comunale di Palermo per gli "addobbi natalizi" in tema “montagne di munnizza” sparsi in varie parti della città. Nella foto via dell'Orsa Maggiore. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Il Report 2025 di Cittadinanzattiva: mentre nell'Isola la tassa aumenta del 3,1%, a Siracusa cala dello 0,4% (€397). Resta però il nodo della differenziata ferma al 50% e un livello di produzione pro-capite tra i più alti #tari - facebook.com Vai su Facebook
Il paradosso dei #rifiuti: aumenta la differenziata ma anche la Tari ilsalvagente.it/2025/11/27/il-… #cittadinanzattiva Vai su X
Il costo dei rifiuti pesa di più: cosa cambia con la Tari 2025 - Un altro tratto caratteristico della Tari è la sua assoluta variabilità. Riporta iodonna.it
"La Tari aumenta, ma la spazzatura funge ormai da addobbo natalizio" - Ringraziamo la sempre efficientissima amministrazione comunale di Palermo per gli "addobbi natalizi" in tema “montagne di munnizza ” sparsi in varie parti della città. palermotoday.it scrive
Rifiuti, quanto mi costate: Tari, in Toscana la spesa aumenta a 397 euro (+6,5%) - Ecco cosa emerge dal nuovo rapporto dell’Osservatorio prezzi e tariffe di Cittadinanzattiva. Riporta lanazione.it