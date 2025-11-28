La studentessa di 86 anni che sogna di aprire un caseificio di mozzarella di bufala
Alla scuola lattiero-casearia del Consorzio di Tutela Mozzarella di Bufala Campana Dop, l’allieva più anziana mai iscritta studia per diventare casara. 🔗 Leggi su Gamberorosso.it
Argomenti simili trattati di recente
Quando ha iniziato a correre era una studentessa di 19 anni. Dopo la laurea in biologia ha smesso per poi riprendere all’età di 53 anni. Da allora Emma Mazzenga, oggi 92enne insegnante di scienze in pensione non si è più fermata, collezionando record su - facebook.com Vai su Facebook
Puntò coltello alla gola a studentessa, condannato a 6 anni Vai su X