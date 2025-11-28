La studentessa di 86 anni che sogna di aprire un caseificio di mozzarella di bufala

Gamberorosso.it | 28 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Alla scuola lattiero-casearia del Consorzio di Tutela Mozzarella di Bufala Campana Dop, l’allieva più anziana mai iscritta studia per diventare casara. 🔗 Leggi su Gamberorosso.it

