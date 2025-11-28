La stretta di Trump che per un afghano killer vuole cacciare intere comunità di profughi
Ronald Reagan dedicò il suo ultimo discorso pubblico all’importanza degli immigrati per gli Stati Uniti. George Bush padre, dopo il crollo del Muro di Berlino, aprì le basi militari americane ai ri. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
Contenuti che potrebbero interessarti
VIDEO | Spari a Washington, due soldati in fin di vita. In manette un afghano, Trump annuncia la stretta. L'aggressore è stato arrestato. #ANSA https://www.ansa.it/sito/notizie/mondo/2025/11/26/sparatoria-a-washington-colpiti-due-soldati-della-guardia-nazion - facebook.com Vai su Facebook
L'Unione europea stretta fra Trump e Xi. Al di là della tregua Stati Uniti-Cina, per l’Italia e l’Europa la dipendenza da Pechino rischia di restare intatta. Di @OGiannino Vai su X
La stretta di Trump, che per un afghano killer vuole cacciare intere comunità di profughi - In aggiunta alle retate degli uomini mascherati dell’Ice, il presidente americano vuole bloccare qualsiasi nuovo arrivo da diciannove paesi che erano già stati individuati come una specie di “lista ne ... Segnala ilfoglio.it