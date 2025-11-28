La stretta di mano che rovinò la carriera al bomber della Germania Est
Uno degli attaccanti più forti dell'allora Germania Est, dopo avere battuto nel Mondiale '74 i "cugini capitalisti" ne pronosticò la vittoria iridata con un dirigente dell'ovest. Ma la Stasi non gliela perdonò: bollato come eversivo non fu convocato per l'Olimpiade '76 e lasciò il calcio. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Argomenti simili trattati di recente
Papa Leone in Turchia per il suo primo viaggio apostolico, la stretta di mano con Erdogan - facebook.com Vai su Facebook
“Sei alto come mio papà», dice una bimba tenendo stretta per mano Carlos Alcaraz, all’ingresso in campo per la sua prima sfida alle Nitto Atp FInals. È una dei ventisei bambini e bambine – piccoli pazienti dell’ospedale Regina Margherita – che accompagna Vai su X
Putin e quella stretta di mano dominante (su Trump) - Roma, 15 agosto 2025 – Nella simbologia dello storico summit tra i due leader in Alaska, anche la stretta di mano può assumere un significato politico. Lo riporta quotidiano.net
Trump in Giappone ignora il protocollo: stretta di mano e amichevole pacca sulla schiena all’imperatore Naruhito - Non solo l'inchino, ma anche diversi tipi di inchini a seconda della situazione e del grado di formalità, sono richiesti se s'incontra l'imperatore del Giappone, ma Donald ... quotidiano.net scrive
Stretta di mano tra Trump e Musk alla cerimonia per Kirk: "Elon è venuto a salutarci" - L'evento commemorativo per l'attivista di destra ucciso il 10 settembre è stata occasione per una reunion tra il Presidente e il miliardario, ... Si legge su huffingtonpost.it