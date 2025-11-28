La stretta di mano che rovinò la carriera al bomber della Germania Est

Uno degli attaccanti più forti dell'allora Germania Est, dopo avere battuto nel Mondiale '74 i "cugini capitalisti" ne pronosticò la vittoria iridata con un dirigente dell'ovest. Ma la Stasi non gliela perdonò: bollato come eversivo non fu convocato per l'Olimpiade '76 e lasciò il calcio. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - La stretta di mano che rovinò la carriera al bomber della Germania Est

