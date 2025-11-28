la strategia della scorciatoia

Il Pd dovrebbe fare dell'immortale Pinocchio il suo livre de chevet. Cosa insegna, infatti, la grande favola di Collodi? Non solo che è bene non dire bugie ma soprattutto che è bene non raccontare bugie a se stessi, altrimenti si finisce male. La bugia più nota che il Pd racconta a sé e ai suoi elettori che evidentemente se la vogliono sentir dire non riguarda la storiella che al governo ci sia il fascismo ma la convinzione che per andare al governo si possa imboccare una scorciatoia. Il caso Garofani (nella foto) così bene illustrato e smontato da Feltri su queste pagine ci dice molto di più sulla sinistra di quanto non ci dica sulla destra. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

