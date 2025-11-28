La strategia della scorciatoia
Il Pd dovrebbe fare dell'immortale Pinocchio il suo livre de chevet. Cosa insegna, infatti, la grande favola di Collodi? Non solo che è bene non dire bugie ma soprattutto che è bene non raccontare bugie a se stessi, altrimenti si finisce male. La bugia più nota che il Pd racconta a sé e ai suoi elettori che evidentemente se la vogliono sentir dire non riguarda la storiella che al governo ci sia il fascismo ma la convinzione che per andare al governo si possa imboccare una scorciatoia. Il caso Garofani (nella foto) così bene illustrato e smontato da Feltri su queste pagine ci dice molto di più sulla sinistra di quanto non ci dica sulla destra. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Altre letture consigliate
Sei a dieta e hai di nuovo eliminato tutti i carboidrati pensando di accelerare i risultati?" Basta con questo errore! Tagliare i carboidrati drasticamente non è una strategia, è una scorciatoia che ti porta dritto al fallimento. Il tuo corpo ha bisogno di carboidrati p - facebook.com Vai su Facebook
La strategia della scorciatoia - Negli anni più recenti proprio il Pd ha abilmente praticato la via della manovra di palazzo, tanto che si è ritrovato per circa un decennio al governo senza mai aver vinto le elezioni ... Segnala msn.com
Commissario per l’erosione. Pichetto Fratin è favorevole: "Una strategia nazionale evitando scorciatoie" - Amianto ancora sepolto, un mare che divora inesorabilmente la costa e un futuro incerto per migliaia di lavoratori: è questo il drammatico quadro che il ministro dell’Ambiente, Gilberto Pichetto ... Secondo lanazione.it
Chrome per Android introduce la scorciatoia per la “AI Mode” - Chrome evolve con l’intelligenza artificiale: con AI Mode accesso immediato, ricerche più naturali e navigazione sempre più personalizzata. Lo riporta tecnoandroid.it