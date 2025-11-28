Le suore potranno restare nel loro monastero, ma ad una condizione. Dovranno rinunciare alla loro vita digitale, quella che le aveva trasformate in un fenomeno mondiale. Tre suore “ribelli” di oltre 80 anni erano scappate da una casa di riposo per tornare nel loro convento abbandonato. Ne era nato uno scontro con le istituzioni ecclesiastiche locali che si è risolto solo in queste ore. Le tre sorelle potranno restare nel convento, ma dovranno rinunciare ai social media. (INSTAGRAM FOTO) – Notizie. 🔗 Leggi su Notizie.com

© Notizie.com - La straordinaria avventura di Bernadette, Regina e Rita: le suore “ribelli” star dei social media hanno riconquistato il loro convento