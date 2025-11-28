La strana coppia | Jack White ed Eminem insieme per un mini Halftime Show

Fatta eccezione per la città natale, Detroit, difficilmente due artisti potrebbero avere meno in comune di Jack White ed Eminem, specialmente a livello artistico. Eppure, ieri sera, durante l’ Halftime Show dell’incontro di football del Thanksgiving Day tra i padroni di casa, i Detroit Lions, e i Green Bay Packers, i due hanno funzionato alla grande. Eminem e Jack White insieme a Detroit. A volere il cantante dei White Stripes sul palcoscenico è stato proprio il rapper, produttore dello spettacolo insieme al suo manager Paul Rosenberg. Il chitarrista statunitense è entrato in scena sulle note del brano That’s How I’m Feeling, tratto dall’album No Name, del 2024. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

