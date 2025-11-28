La strana coppia | Jack White ed Eminem insieme per un mini Halftime Show
Fatta eccezione per la città natale, Detroit, difficilmente due artisti potrebbero avere meno in comune di Jack White ed Eminem, specialmente a livello artistico. Eppure, ieri sera, durante l’ Halftime Show dell’incontro di football del Thanksgiving Day tra i padroni di casa, i Detroit Lions, e i Green Bay Packers, i due hanno funzionato alla grande. Eminem e Jack White insieme a Detroit. A volere il cantante dei White Stripes sul palcoscenico è stato proprio il rapper, produttore dello spettacolo insieme al suo manager Paul Rosenberg. Il chitarrista statunitense è entrato in scena sulle note del brano That’s How I’m Feeling, tratto dall’album No Name, del 2024. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
Scopri altri approfondimenti
QUELLA STRANA COPPIA In diretta da Roma... Il professore de La Fisica Che Ci Piace e l'educatore, di PizzAut nutriamo l'inclusione - facebook.com Vai su Facebook
La strana coppia (alquanto improbabile, in verità) La sponda di Trump per Mamdami “Su molte cose, la pensiamo uguale” @viviana_mazza, @Corriere Vai su X
Non potete perdervi Jack White che suona con Eminem - Post Malone ha suonato nell’intervallo tra Dallas Cowboys e Kansas City Chiefs all’AT&T Stadium in Texas, mentre Lil Jon a ... Lo riporta rollingstone.it
La strana coppia: Jack White ed Eminem insieme per un mini Halftime Show - L'articolo La strana coppia: Jack White ed Eminem insieme per un mini Halftime Show proviene da Metropolitan Magazine. msn.com scrive