La Stampa occupata dai pro Pal La solidarietà di Meloni e Piantedosi

Ilfoglio.it | 28 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel primo pomeriggio di oggi alcuni attivisti pro Gaza hanno fatto irruzione nella sede torinese de La Stampa. Dopo essersi allontanati dal corteo dei sindacati di base organizzato per lo sciopero generale, il gruppo si è diretto verso via Lugaro. Dopo aver rovesciato del letame vicino ai cancelli del palazzo, gli attivisti sono giunti in redazione – oggi deserta per via dello sciopero dei giornalisti – dove hanno rovesciato a terra giornali e fogli, per poi imbrattare i muri dell'ufficio con due scritte: “Fuck Stampa" e Free Shahin”. Il riferimento è a Mohamed Shahin, imam della moschea di via Saluzzo, a cui è stato revocato il permesso di soggiorno di lunga durata e disposto il trasferimento immediato in un Cpr per il rimpatrio verso l’Egitto. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

la stampa occupata dai pro pal la solidariet224 di meloni e piantedosi

© Ilfoglio.it - La Stampa occupata dai pro Pal. La solidarietà di Meloni e Piantedosi

Contenuti che potrebbero interessarti

La Stampa occupata dai pro Pal. La solidarietà del ministro Piantedosi - La protesta colpisce uno dei giornali che in questi mesi ha raccontato con più attenzione la guerra a G ... Riporta ilfoglio.it

stampa occupata pro palTorino, irruzione pro-Pal nella redazione de La Stampa: scritte, letame e disordini - Pal nella sede de La Stampa: vandalismo e lancio di letame scuotono la redazione e le autorità. Secondo notizie.it

stampa occupata pro palPro Pal fanno irruzione nella redazione della Stampa: letame davanti ai cancelli e scritte sui muri - Uno spezzone pro Gaza (e pro Imam) del corteo svoltosi oggi a Torino in occasione dello sciopero generale, nel primo pomeriggio si è diretto ... iltempo.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Stampa Occupata Pro Pal