La Stampa occupata dai pro Pal La solidarietà di Meloni e Piantedosi

Nel primo pomeriggio di oggi alcuni attivisti pro Gaza hanno fatto irruzione nella sede torinese de La Stampa. Dopo essersi allontanati dal corteo dei sindacati di base organizzato per lo sciopero generale, il gruppo si è diretto verso via Lugaro. Dopo aver rovesciato del letame vicino ai cancelli del palazzo, gli attivisti sono giunti in redazione – oggi deserta per via dello sciopero dei giornalisti – dove hanno rovesciato a terra giornali e fogli, per poi imbrattare i muri dell'ufficio con due scritte: “Fuck Stampa" e Free Shahin”. Il riferimento è a Mohamed Shahin, imam della moschea di via Saluzzo, a cui è stato revocato il permesso di soggiorno di lunga durata e disposto il trasferimento immediato in un Cpr per il rimpatrio verso l’Egitto. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - La Stampa occupata dai pro Pal. La solidarietà di Meloni e Piantedosi

