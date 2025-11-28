La Stampa occupata dai pro Pal La solidarietà del ministro Piantedosi

Nel primo pomeriggio di oggi alcuni attivisti pro Gaza hanno fatto irruzione nella sede torinese de La Stampa. Dopo essersi allontanati dal corteo dei sindacati di base organizzato per lo sciopero generale, il gruppo si è diretto verso via Lugaro. Giunti in redazione – oggi deserta per via dello sciopero dei giornalisti – gli attivisti hanno rovesciato a terra giornali e fogli, per poi imbrattare i muri dell'ufficio con due scritte: “Fuck Stampa" e Free Shahin”. Il riferimento è a Mohamed Shahin, imam della moschea di via Saluzzo, a cui stato revocato il permesso di soggiorno di lunga durata e disposto il trasferimento immediato in un Cpr per il rimpatrio verso l’Egitto. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - La Stampa occupata dai pro Pal. La solidarietà del ministro Piantedosi

Approfondisci con queste news

? RASSEGNA STAMPA DEL GIORNO ? - Giovedì 27 Novembre 2025 I TITOLI DEL GIORNO - Politica Mosca apre al piano di pace, Zelensky chiede sanzioni più dure Spari vicino alla Casa Bianca, Washington occupata dagli uomini in mimetica, Trum - facebook.com Vai su Facebook

Pro Pal fanno irruzione nella redazione della Stampa: letame davanti ai cancelli e scritte sui muri - Uno spezzone pro Gaza (e pro Imam) del corteo svoltosi oggi a Torino in occasione dello sciopero generale, nel primo pomeriggio si è diretto ... Lo riporta iltempo.it

Femministe e pro Pal in piazza: occupazioni e vandalismi - A Torino è stata occupata la metro Marconi, a Milano il Villaggio Olimpico in costruzione. Si legge su ilgiornale.it

Manifestazioni pro-Pal, ancora un giornalista aggredito - «Ancora una volta dobbiamo purtroppo registrare un’aggressione a un rappresentante della stampa nel corso delle manifestazioni che in questi giorni stanno attraversando le città della regione e del ... rainews.it scrive