La Sicilia cresce preoccupano fuga dei giovani e dazi Usa

Un quadro dai forti contrasti, con diversi parametri positivi, a conferma che la crescita della Sicilia ha ingranato marcia sotto la spinta del Pnrr, ma con più di un’ombra, dai giovani cervelli in fuga ai salari in calo, fino a due dati che fanno venire i brividi, legati al commercio con l’estero: 117 milioni di euro e 2.100 posti di lavoro a rischio. A tanto, secondo il nuovo rapporto sull’economia. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - La Sicilia cresce, preoccupano “fuga” dei giovani e dazi Usa

