Sostituire gli infissi di un immobile o di un intero condominio non è più solo un fattore legato all’estetica o all’usura, ma riguarda una vera e propria sfida legata al confort e al miglioramento energetico degli edifici. Con l’introduzione dei bonus edilizi, delle nuove normative e con l’evoluzione naturale delle tecnologie legate agli infissi e i serramenti, molto spesso i residenti dei condomini si trovano a dover prendere decisioni importanti, valutando costi e vantaggi di questi lavori di ristrutturazione e sostituzione. Insieme a Dako, azienda leader nel settore degli infissi e dei serramenti, Abbiamo cercato di capire quanto conviene davvero intervenire sui fissi, come muoversi all’interno delle maglie burocratiche italiane e come accedere ai bonus messi a disposizione. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - La sfida dell’ammodernamento energetico nei condomini italiani