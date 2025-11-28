La sfida dell’ammodernamento energetico nei condomini italiani
Sostituire gli infissi di un immobile o di un intero condominio non è più solo un fattore legato all’estetica o all’usura, ma riguarda una vera e propria sfida legata al confort e al miglioramento energetico degli edifici. Con l’introduzione dei bonus edilizi, delle nuove normative e con l’evoluzione naturale delle tecnologie legate agli infissi e i serramenti, molto spesso i residenti dei condomini si trovano a dover prendere decisioni importanti, valutando costi e vantaggi di questi lavori di ristrutturazione e sostituzione. Insieme a Dako, azienda leader nel settore degli infissi e dei serramenti, Abbiamo cercato di capire quanto conviene davvero intervenire sui fissi, come muoversi all’interno delle maglie burocratiche italiane e come accedere ai bonus messi a disposizione. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it
News recenti che potrebbero piacerti
**Innovazione sulla rotta della Marine Nationale**: il programma di ammodernamento dei sistemi di navigazione inerziale delle portaelicotteri multiruolo (PHA) classe Mistral è ufficialmente partito. Thales, CNN MCO ed Equans France sono al timone di - facebook.com Vai su Facebook
L'edilizia italiana e la sfida della riqualificazione energetica - La decarbonizzazione del patrimonio edilizio è una delle grandi sfide che il settore delle costruzioni dovrà affrontare nei prossimi anni. Segnala affaritaliani.it
In Basilicata le comunità energetiche per vincere la sfida della transizione - In Basilicata la sfida della transizione energetica passa anche dal modello innovativo delle Comunità Energetiche Rinnovabili (Cer). Segnala ilgiornale.it
Condomini o villette: come ottenere gli incentivi per l'autoconsumo energetico - Produrre energia dai pannelli solari, riducendo i costi di consumo e guadagnando grazie al decreto Cer, anche senza costituire una Comunità energetica. Segnala laprovinciapavese.gelocal.it