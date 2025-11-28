La Serie A non gli piace Maignan snobba pure la Juve | i soldi non c’entrano

Che Maignan lasci il Milan ormai sembra scontato. La Serie A però sembra destinata a rimanere a mani vuote, perché il portiere francese ha snobbato anche la Juve. Il destino di Mike Maignan si sta trasformando in uno dei dossier più delicati e potenzialmente esplosivi dell’intero panorama rossonero. Il portiere francese, leader silenzioso e punto . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

Milan-Juve, intreccio Maignan: colpo in Serie A - Il futuro di Mike Maignan sotto la lente d’ingrandimento: il piano del Milan per il sostituto, occhio anche alla Juve Non è un mistero: il destino di Mike Maignan rimane uno dei temi caldi in casa ... Come scrive calciomercato.it

