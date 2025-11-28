la serata bdsm che rivoluziona il lusso erotico internazionale

Un viaggio esclusivo dentro il nuovo universo privato ideato da Marikah Bentley, dove eleganza, desiderio consapevole e visioni d’élite costruiscono un circuito riservato senza precedenti. La prima iniziativa privata targata BDSM Absolute introduce un’evoluzione sorprendente e ricca di sfumature all’interno dell’universo creato da Marikah Bentley, mente brillante che trasforma ogni sua idea in un movimento culturale riconosciuto nel panorama internazionale dell’erotismo sofisticato. Questa nuova tappa apre un percorso ambizioso: un incontro che diventa molto più di un semplice evento, perché inaugura un circuito dedicato a un pubblico esperto, attento, curioso e abituato a vivere il piacere attraverso un’estetica accurata e profondamente ricercata. 🔗 Leggi su Bollicinevip.com

