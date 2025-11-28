La sequenza della sparatoria contro la Guardia nazionale a Washington – Il video

Gli spari esplodono dal nulla e a bruciapelo in pieno giorno, a Washington D.C., proprio alla vigilia del Giorno del Ringraziamento. Le immagini, pubblicate dal Wall Street Journal, mostrano Rahmanullah Lakanwal, afgano accusato di aver ucciso a sangue freddo una Guardia nazionale americana e ferito gravemente un altro soldato, avvicinarsi alle sue vittime con la pistola in mano. Dopo i primi proiettili, quelli fatali per la 20enne Sarah Beckstrom, l’attentatore fa ancora qualche passo verso i corpi ormai stesi a terra. È in quel momento che, nelle vicinanze, altri due uomini della Guardia nazionale reagiscono come possono alla situazione d’emergenza. 🔗 Leggi su Open.online

