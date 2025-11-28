La scintilla per sbloccare la fiducia ritrovata la ripartenza e… Kolasinac | Atalanta è tutto nella testa

Francoforte (Germania). Nella sala stampa del Waldstadion, dopo lo 0-3 dell’Atalanta in casa dell’Eintracht, al suo esordio assoluto in Champions League Raffaele Palladino ha affermato di non avere pozioni o bacchette magiche per tramutare la Dea nella versione più bella. E in effetti è difficile dargli torto, soprattutto alla luce del fatto che la rosa è la stessa di un mese fa. La stessa che ha battuto il Marsiglia, ma che ha anche preso gli schiaffi in casa contro il Sassuolo. I novanta minuti di Francoforte hanno confermato ulteriormente che, sì, è tutto nella testa. I fantasmi di quei gol che non arrivavano nei periodi più difficili, il crollo tra ottobre e inizio novembre anche nei risultati e soprattutto in quelle che sembravano essere anche dinamiche interpersonali. 🔗 Leggi su Bergamonews.it