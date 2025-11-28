. Una vita familiare che illumina ogni giornata. Una routine familiare scelta con cuore e consapevolezza. George Clooney racconta con entusiasmo la giornata che condivide con Amal Clooney, con Ella e con Alexander, e descrive ogni momento come un tassello importante della loro armonia. Durante la sua conversazione con TéléCable Sat Hebdo, l’attore sottolinea che i gemelli lo vedono come il papà che prepara pancake storti, un dettaglio che lo diverte e lo intenerisce. George Clooney commenta che i bambini ignorano completamente la sua notorietà, e lui considera questa ingenuità una ricchezza che protegge con cura. 🔗 Leggi su Bollicinevip.com

© Bollicinevip.com - La scelta quotidiana di equilibrio di George Clooney