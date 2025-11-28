La ‘Ruota dei Campioni’ non gira per Riccardo Piancatelli Eliminato a un passo dal traguardo | cos’è successo

Macerata, 27 novembre 2025 – Riccardo Piancatelli ci ha provato con la stessa determinazione che lo aveva portato a riscrivere la stagione di La Ruota della Fortuna, ma stavolta il destino gli ha voltato le spalle sul più bello. Nella seconda puntata di La Ruota dei Campioni – spin-off dedicato ai super campioni del game show condotto da Gerry Scotti e affiancato da Samira Lui, prodotto da RTI in collaborazione con Endemol Shine Italy – l’ingegnere 32enne di Recanati è tornato in pista con decisione, ma un errore sul traguardo ha fatto svanire il sogno del bis. I guizzi d’ingegno non sono comunque mancati, tant’è che lo stesso Scotti ha affermato: “È uno dei più bravi che hanno giocato a questo gioco”. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

