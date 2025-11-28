La Ruota Dei Campioni commozione in studio | Al Bano ricorda la figlia Ylenia
Momenti toccanti quelli vissuti durante la puntata del La Ruota Dei Campioni non appena Al Bano ricorda la figlia Ylenia. La Ruota Dei Campioni ha riscosso talmente tanto successo nella prima (e doveva essere l’unica) puntata che Mediaset non ha potuto che replicare. Con un appuntamento più lungo e non accompagnato poi da una puntata de La Ruota Della Fortuna, il pubblico da casa nella serata del 27 novembre ha potuto partecipare a una gara avvincente e a momenti toccanti. La Ruota Dei Campioni, Al Bano ricorda Ylenia Carrisi (Facebook MediasetInfinity) – cityrumors.it Ebbene sì, perchè ospite della puntata Al Bano, che dopo aver incantato il pubblico con una sua esibizione dei successi che gli italiani cantano da anni, ha raccontato un aneddoto sulla figlia ormai scomparsa da anni che ha commosso tutti, in particolar modo Gerry e Samira. 🔗 Leggi su Cityrumors.it
