La Roma piega il Midtjylland i giallorossi ritrovano se stessi anche in Europa

Ildifforme.it | 28 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“E’ una vittoria che ci migliora di molto la classifica, ottenuta contro un’ottima squadra“. Gasperini analizza così il match da brividi a fior di pelle della Roma contro il Midtjylland anche se, nonostante “siamo andati subito in vantaggio“, resta severo ammettendo che si poteva fare di meglio pur riconoscendo “che giochiamo tanto e non sempre . 🔗 Leggi su Ildifforme.it

la roma piega il midtjylland i giallorossi ritrovano se stessi anche in europa

© Ildifforme.it - La Roma piega il Midtjylland, i giallorossi ritrovano se stessi anche in Europa

Altre letture consigliate

roma piega midtjylland giallorossiEuropa League: la Roma piega il Midtjylland, ma è in ansia per Konè - Contro la prima in classifica del Super Girone, primo successo in casa nella competizione per i giallorossi. Lo riporta ansa.it

roma piega midtjylland giallorossiRoma-Midtjylland 2-1: video, gol e highlights - Con Dybala titolare (al rientro dopo l'infortunio del 2 novembre) decidono le reti di El Aynaoui (primo c ... Da sport.sky.it

roma piega midtjylland giallorossiPagelle Roma-Midtjylland 2-1: El Aynaoui-El Shaarawy, poi Paulinho spaventa i giallorossi. Ansia per Koné - La Roma manda ko il Midtjylland e conquista i primi tre punti all'Olimpico nella competizione. Secondo sport.virgilio.it

Cerca Video su questo argomento: Roma Piega Midtjylland Giallorossi