La Regione Calabria fa Un passo in più | al via il progetto per il sostegno a donne colpite da tumore
“Un Passo in Più”, il nuovo progetto ideato e promosso dalla Regione Calabria per sostenere economicamente le donne colpite da patologie oncologiche. Il progetto è stato presentato, ieri mattina, presso l’aula commissioni del consiglio regionale, ideato nelle prime settimane della nuova. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
"No" della sigla sindacale sulla volontà della Regione Calabria di investire risorse pubbliche per creare centri per l’impiego in Tunisia #InCalabria - facebook.com Vai su Facebook
Regione Calabria, presentato “Un passo in più” - È stato presentato presso l’aula commissioni del Consiglio regionale, “Un Passo in Più”, il nuovo intervento della Regione Calabria ... Segnala msn.com
“Un Passo in Più”: in Calabria progetto a sostegno delle donne colpite da tumore - La Regione Calabria lancia "Un Passo in Più": 3 milioni per le donne colpite da tumore e caregiver, con contributi fino a 10mila euro. Si legge su quotidianodelsud.it
Un passo in più, la Calabria sostiene le donne con il cancro - Con 3 milioni di euro stanziati, la Regione mira a coprire spese di viaggio, assistenza ai figli e perdita di reddito durante le terapie ... Segnala corrieredellacalabria.it