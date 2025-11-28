La Rai chiude il famoso programma la conduttrice sbotta | Epurata!

Programmi Tv, la decisione è arrivata silenziosa, scivolando tra le fitte trame dei Palinsesti Rai, ma il rumore è stato forte. Non è solo una trasmissione a sfumare dal video: è un modo di stare in onda, un’identità editoriale che si muoveva in bilico tra cronaca e affondo politico, con un passo non sempre allineato al canone rassicurante del servizio pubblico. Viale Mazzini archivia un altro esperimento di seconda serata, e lo fa dopo due cicli produttivi intensi, una scia di decine di puntate macinate a ritmo costante, il consenso intermittente del pubblico e un destino che, per un tempo, sembrava solo rinviato. 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - La Rai chiude il famoso programma, la conduttrice sbotta: “Epurata!”

Approfondisci con queste news

L'HOTEL CHIUDE - L'hotel di Miramare, diventato famoso per la sua stravaganza e per essere stato la location di un reality show, chiude i battenti. Il gestore: "Costi alle stelle e poca sicurezza, aprirò un hotel a Mosca" - facebook.com Vai su Facebook

Rai, chiude il programma in prima serata dopo il flop negli ascolti tv - "Esperimento, non è andato come sperato" - La Rai ha comunicato la chiusura del programma in prime time presentato da Pierluigi Diaco. affaritaliani.it scrive

Rai, cancellato un altro programma/ Il conduttore lo scopre dai media e sbotta: le sue parole - La Rai ha scelto di chiudere un altro programma e tale decisione, per i modi in cui è arrivata la notizia, ha scatenato la reazione del conduttore. Scrive ilsussidiario.net

Rai, ritorna il programma storico dopo anni: l’annuncio che commuove - E' stato uno dei format più amati dal pubblico e adesso lo rivedremo in onda su Rai 2, le parole del conduttore che spiazzano Uno dei programmi che all’epoca fu davvero innovativo è pronto a tornare ... Da ilsussidiario.net