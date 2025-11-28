la qvc di brugherio licenzia quattro conduttrici regine delle televendite

Brugherio (Monza e Brianza), 28 novembre 2025 - Una trattativ a in corso interrotta “dal licenziamento senza ragione delle quattro conduttrici, le sole rimaste come dipendenti ”. Sindacati sul piede di guerra alla Qvc, gli studios di Brugherio dello shopping online, “televendite con vere e proprie produzioni televisive”, spiegano Cgil e Cisl pronti allo sciopero. “Abbiamo saputo del provvedimento dalle lavoratric i, fra le quali una rappresentante sindacale della Fistel – spiegano Daniele Bonanno (Fistel-Cisl) e Massimiliano Pavan (Slc-Cgi l) – una fuga in avanti inaccettabile. O fanno un passo indietro, o ci sarà lo sciopero”. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

