La prossima serie fantasy di amazon sarà il miglior spettacolo sui draghi

Il panorama delle produzioni televisive dedicate ai draghi si arricchisce di un nuovo progetto destinato a superare le aspettative degli appassionati, in particolare quelli amanti del fantasy. Prime Video sta preparando un adattamento di fondamentale importanza, che promette di diventare il più grande show sui draghi mai realizzato, capace di mettere in discussione anche la fama di Game of Thrones. Questo nuovo progetto si basa su una serie di libri molto amata, destinata a conquistare un pubblico di tutte le età grazie alla sua complessità e al suo ampio mondo narrativo. la serie di libri “Wings Of Fire” si trasforma in una serie tv. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - La prossima serie fantasy di amazon sarà il miglior spettacolo sui draghi

