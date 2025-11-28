La proposta del Comitato Sp64 per l' apertura invernale della strada nel tratto chiuso | Far transitare solo bus navetta

Ilpescara.it | 28 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il comitato Sp64 di Roccamorice interviene in merito alla questione dell'interruzione dell'arteria stradale a causa della chiusura al transito dal km 8 al km 17,4, proponendo una soluzione che possa scongiurare questa ipotesi:"Roccamorice e l’intero fianco pescarese della Maiella, attraversato. 🔗 Leggi su Ilpescara.it



