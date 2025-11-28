La proposta del comitato di Rimini Sud | Un mese di parcheggi blu gratis a sostegno del commercio
Il Comitato Rimini Sud, rappresentativo dei quartieri di Bellariva, Marebello, Rivazzurra e Miramare, chiede all’amministrazione Comunale la sospensione del pagamento dei parcheggi nelle aree a strisce blu su tutto il territorio comunale, nel periodo compreso tra il 6 dicembre e il 6 gennaio 2026. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
