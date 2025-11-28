Nuovi colpi di scena ci attendono negli episodi La Promessa in onda dal 29 novembre al 5 dicembre su Rete 4. Al centro delle vicende ci saranno Manuel e Jana, ormai in procinto di lasciare la tenuta per trasferirsi in Italia. Scopriamo insieme le trame settimanali complete. Anticipazioni La Promessa: Manuel e Jana si preparano a partire. Cruz e Alonso sono sconvolti, dopo aver scoperto che il figlio intende recarsi in Italia dove lavorerà per don Pedro Farre. Manuel però promette di contribuire economicamente al sostentamento della Promessa con i suoi guadagni, e questo fa tirare un sospiro di sollievo al marchese. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - La Promessa, trame settimanali dal 29 novembre al 5 dicembre: Manuel e Jana pronti a partire