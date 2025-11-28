La Promessa trame settimanali dal 29 novembre al 5 dicembre | Manuel e Jana pronti a partire
Nuovi colpi di scena ci attendono negli episodi La Promessa in onda dal 29 novembre al 5 dicembre su Rete 4. Al centro delle vicende ci saranno Manuel e Jana, ormai in procinto di lasciare la tenuta per trasferirsi in Italia. Scopriamo insieme le trame settimanali complete. Anticipazioni La Promessa: Manuel e Jana si preparano a partire. Cruz e Alonso sono sconvolti, dopo aver scoperto che il figlio intende recarsi in Italia dove lavorerà per don Pedro Farre. Manuel però promette di contribuire economicamente al sostentamento della Promessa con i suoi guadagni, e questo fa tirare un sospiro di sollievo al marchese. 🔗 Leggi su Superguidatv.it
Argomenti simili trattati di recente
Trame future : ormai completamente in tilt, Manuel si rifugerà da due vecchie conoscenze. Ecco chi sono: -->> https://www.tvsoap.it/2025/11/manuel-la-promessa-si-rifugia-da-due-vecchie-conoscenze-anticipazioni/ - facebook.com Vai su Facebook
La Promessa, trame dal 23 al 29 novembre 2025: il rapimento del figlio di Dolores sconvolge la tenuta - Trame settimanali delle puntate da domenica 23 a sabato 29 novembre 2025 Le nuove anticipazioni de La Promessa per la settimana dal 23 al 29 novembre 2025 promettono tensioni, segreti familiari, rivel ... Riporta spettegolando.it
La Promessa, trame settimanali dal 22 al 28 novembre: Santos ricatta Pia - Santos ricatterà Pia per agevolare sua madre Ana nel ricongiungimento con Ricardo nelle puntate La Promessa in onda dal 22 al 28 novembre. Come scrive superguidatv.it
La Promessa trame al 29 novembre: Santos minaccia Pia, guerra fredda tra Cruz e Locadia - Le trame delle puntate de La Promessa trasmesse dal 24 al 29 novembre in prima visione su Rete 4 rivelano che Santos farà alcune minacce a Pia, rea di star ostacolando il ritorno di fiamma di Ana e ... Lo riporta it.blastingnews.com