La profezia di Italiano su Bernardeschi si avvera | In estate dissi ciò che state vedendo ora

Federico Bernardeschi è stato uno dei protagonisti del poker del Bologna al Salisburgo. Secondo gol in due partite per l'ex Toronto finalmente tornato ai suoi livelli: "Doveva semplicemente registrarsi, ha tutto: spunto, velocità, tiro". 🔗 Leggi su Fanpage.it

La profezia di Orsi: Chivu il migliore dopo Italiano. Gasperini? No, lui è un allenatore fatto e finito: #ASR #ASRoma #Roma #Orsi #Chivu #Gasperini - facebook.com Vai su Facebook

La profezia di Italiano su Bernardeschi si avvera: “In estate dissi ciò che state vedendo ora” - Secondo gol in due partite per l’ex Toronto finalmente tornato ai suoi livelli: “Doveva semplicemente registrars ... fanpage.it scrive

Italiano avvisa Bernardeschi: "Forse se l'era dimenticato, deve sbrigarsi" - Una sconfitta e una vittoria: il Milan e il Bologna condividono lo stesso percorso fino a questo momento. Scrive tuttosport.com

Bernardeschi: "Italiano dice che ho dimenticato cos'è la Serie A? Ci siamo fatti una risata" - In un'intervista concessa al Resto del Carlino, Federico Bernardeschi ha parlato così del suo ritorno in Italia dopo le recenti critiche. Da tuttomercatoweb.com