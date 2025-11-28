La prima esibizione di Alessandra Amoroso dopo il parto è per un concerto in piazza Duomo a Milano
Alessandra Amoroso torna a esibirsi dal vivo dopo la nascita di sua figlia, Penelope Maria. Mamma Alessandra si è rimessa in gioco per beneficenza: era tra gli ospiti di un importante concerto, che si è tenuto a Milano.Alessandra Amoroso e il concerto beneficoLa cantautrice salentina - 39 anni. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
