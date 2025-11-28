La prima edizione di Ecosistema Digitale per la Cultura Orizzonti digitali e patrimonio culturale

La Regione Campania, attraverso la Direzione Generale Politiche Culturali e Turismo, presenta il 6 e 7 dicembre a Napoli, lungo Via Duomo – la “Strada dei Musei”, la prima edizione di “Cultura Campania – Ecosistema Digitale per la Cultura. Orizzonti digitali e patrimonio culturale”. L’evento è. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Scopri altri approfondimenti

La prima edizione integrale del fumetto cult di Sclavi e Cavazzano: - facebook.com Vai su Facebook

Pippi Calzelunghe oggi festeggia 80 anni. La prima edizione del primo libro dedicato alla bambina più forte del mondo da Astrid Lindgren fu pubblicata il 26 novembre 1945. Vai su X

Acea rinnova il sito e lancia il nuovo ecosistema digitale del Gruppo - Acea presenta il suo nuovo ecosistema digitale, un progetto che rinnova completamente la presenza online del Gruppo e ne racconta in modo integrato i business, la strategia e i valori. Da primaonline.it

Nexo+ si rinnova: nuovo ecosistema digitale che coniuga tecnologia e qualità - Nexo+ si rinnova completamente e da novembre 2025 diventa la prima App italiana completamente gratuita capace di offrire, in un’unica ... Riporta teleborsa.it