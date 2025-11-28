La polizia turca porta via Alì Agca dalla città dove è in visita papa Leone XIV Non si fidano dell’uomo che nel 1981 cercò di uccidere Giovanni Paolo II
Fidarsi è bene, non farlo è assai più saggio. Così la polizia turca nel pomeriggio di giovedì 27 novembre è andata a prendere a Iznik Mehmet Alì Agca, l’uomo che nel 1981 sparò in piazza San Pietro a papa Giovanni Paolo II. Agca è stato scortato fuori dalla città in una struttura segreta per essere controllato durante la visita di papa Leone XIV a Iznik prevista nel pomeriggio di venerdì 28 novembre. Iznik è il nome moderno della antica Nicea, dove 1700 anni fa ci fu il primo Concilio della Chiesa cattolica. Questo pomeriggio il Papa visiterà le rovine sommerse dell’antica basilica cristiana di San Neofito e la moschea di santa Sofia. 🔗 Leggi su Open.online
