La Piadineria sbarca in centro ad Arezzo
Ad Arezzo è arrivato il primo ristorante La Piadineria. L'apertura oggi, venerdì 28 novembre, a due passi della Chiesa di Santa Maria della Pieve in Corso Italia, nel cuore del centro cittadino. Si tratta del 32esimo punto vendita in Toscana per la nota catena italiana, fondata nel 1994. Formato. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
