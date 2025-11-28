La piadina romagnola tra i prodotti Dop più performanti | è al 16° posto nella classifica delle Ig italiane

Riminitoday.it | 28 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Piadina Romagnola Igp si conferma tra i prodotti Dop Igp più performanti: secondo il 23esimo rapporto Ismea-Qualivita, la denominazione romagnola si colloca al 16° posto per valore economico nel settore food nazionale, entrando così nella top 20 delle Ig italiane e confermando una traiettoria. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

Immagine generica

