La piadina romagnola tra i prodotti Dop più performanti | è al 16° posto nella classifica delle Ig italiane
La Piadina Romagnola Igp si conferma tra i prodotti Dop Igp più performanti: secondo il 23esimo rapporto Ismea-Qualivita, la denominazione romagnola si colloca al 16° posto per valore economico nel settore food nazionale, entrando così nella top 20 delle Ig italiane e confermando una traiettoria. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
Argomenti simili trattati di recente
La piadina romagnola IGP vola in aeroporto a Roma, blocca un'azienda svizzera che voleva impropriamente utilizzare il termine "piadina" dopo aver convinto anche Ursula Von del Leyen, che aveva elogiato pubblicamente la “piadina” di Romagna assaggiat - facebook.com Vai su Facebook
“Piadina” termine generico anche in Francia: annullata la registrazione privata del marchio, nuova vittoria per il Consorzio della Piadina Romagnola Vai su X
La piadina romagnola Igp? Sul mercato vale 65 milioni ed entra nella top 20 del settore food in Italia - La piadina romagnola Igp si conferma tra i prodotti Dop Igp più performanti: secondo il XXIII Rapporto Ismea- Riporta corriereromagna.it
La Piadina Romagnola IGP consolida il suo ruolo nella DOP economy e guida i panificati - La Piadina Romagnola IGP entra nella top 20 delle Indicazioni Geografiche italiane per valore economico, in 16ª posizione nel settore food nazionale secondo il XXIII Rapporto Ismea- Lo riporta foodaffairs.it
La Piadina Romagnola IGP vale 65 milioni e guida la categoria dei panificati - La Piadina Romagnola IGP conferma anche per il 2025 il suo peso economico nel panorama delle eccellenze agroalimentari italiane. Come scrive ravennanotizie.it