La pallina bianca nel video di Zelensky? Non è cocaina

Circola un breve video di Volodymyr Zelensky mentre parla davanti a una telecamera. A un certo punto, quello che sembra un piccolo puntino bianco cade dal volto del presidente ucraino. Secondo i canali che rilanciano la clip, sarebbe cocaina uscita dal naso di Zelensky. È una narrazione che si inserisce perfettamente nella lunga sequenza di contenuti manipolati e storie inventate con cui la propaganda filorussa prova a dipingerlo come cocainomane. Per chi ha fretta. Il video è un estratto tagliato e di bassa qualità.. La clip originale, pubblicata sui profili ufficiali di Zelensky il 25 novembre 2025, mostra chiaramente che non fuoriesce cocaina. 🔗 Leggi su Open.online

Leggi anche questi approfondimenti

Un Natale ancora più “Nostro”… e davvero speciale! Quest’anno vogliamo trasformare il nostro albero in un’esplosione di creatività, emozioni e magia… grazie ai nostri piccoli nuotatori! Ogni bambino riceverà una pallina di polistirolo bianca da decorar - facebook.com Vai su Facebook

La “pallina bianca” nel video di Zelensky? Non è cocaina - La clip originale, pubblicata sui profili ufficiali di Zelensky il 25 novembre 2025, mostra chiaramente che non fuoriesce cocaina. Scrive open.online

Video. Zelensky lunedì negli Usa, Trump: "Se andrà bene, incontro con Putin" - Zelensky e Trump hanno confermato la visita alla Casa Bianca all'inizio della prossima settimana, a sei mesi dal disastroso colloquio nello Studio Ovale. Riporta it.euronews.com

Colloqui alla Casa Bianca, Zelensky e Putin pronti a un bilaterale entro fine agosto - Il presidente Usa ha accolto Zelensky e i leader europei a Washington per discutere del possibile accordo con Putin, che includerà uno "scambio di territori". Segnala it.euronews.com