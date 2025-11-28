La pace impossibile | perché la crisi economica russa è l’unica vera leva dell’Occidente

La diplomazia internazionale ha prodotto, nei secoli, personaggi bizzarri e trattati improbabili. Ma raramente aveva osato tanto quanto negli ultimi giorni, quando un documento — chiamarlo "piano di pace" è un atto di notevole fantasia — è apparso come un coniglio sbucato dal cilindro di un prestigiatore russo in trasferta a Washington. Un elenco surreale di concessioni, premi, privilegi e amnesie giuridiche che avrebbero fatto arrossire perfino il più spregiudicato dei diplomatici vittoriani. Eppure, ciò che stupisce non è la sua esistenza, ma la normalità con cui è stato inizialmente accolto in una Casa Bianca impegnata, per così dire, in attività parallele: ridefinire la nozione di legge, rinegoziare le basi della democrazia e, tra un tweet e l'altro, ricollocare gli Stati Uniti nel mondo come una sorta di joint venture tra oligarchi locali e investitori stranieri.

